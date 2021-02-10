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Каждый участник приходит со своим мнением и своим же портфелем предложений - из города или региона

Однако столпом выделяется Программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Ведь что важно для белоруса в экономике? Плотность собственного кошелька, а значит благополучие семьи.





Важнейшая тема - рост экономики

Народный диалог с прицелом на будущее страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так VI Всебелорусское народное собрание затронет программу развития Беларуси на пять лет, обсудит политические изменения, образование и культуру Очевидно, что диалог будет масштабный - такая дискуссионная площадка проходит раз в пять лет. А вот какие ожидания от форума у экспертного сообщества разных стран и...

Очевидно, что диалог будет масштабный - такая дискуссионная площадка проходит раз в пять лет. А вот какие ожидания от форума у экспертного сообщества разных стран и самих белорусов? Ведь народное вече затронет и в целом Программу развития Беларуси на пять лет, обсудят и политические изменения, а также образование и культуру. Мнения разных сторон собрал14 часов остается до начала. И если с исходными данными все понятно: площадка, количество делегатов и остальное, то, как быть с ожиданиями экспертов и людей. Ведь в народное вече заложен именно механизм обратной связи и непрямой демократии: на собрании представлены самые разные слои населения. Что позволяет сделать одну крайне важную вещь: не происходит политизации экономических и социальных вопросов - каждый участник приходит со своим мнением и своим же портфелем предложений - из города или региона.Да, от разговоров о политике делегаты тоже не уйдут - изменения в Конституции, союзные отношения с Москвой и внутренняя повестка Беларуси - вопросы важные, тем более что ВНС прошел проверку на прочность и в медийном поле, где его пытались и сорвать, и угрожать участникам.Эксперты посчитали: к 2025 году подъем ВВП на 21,5 % и рост доходов населения на 20 пунктов. Цифры, уверяют, реальные, а не с кондачка. Намерены этого достигать, в том числе и за счет экспорта - более пятидесяти миллиардов долларов через 60 месяцев.Наверняка делегаты поднимут тему регионов. Это тоже предусмотрено в Программе развития. В обойме документа особое место областным центрам и небольшим городам. Вопрос актуален еще со времен СССР - остановить отток населения в столицу.Кстати, у формата ВНС есть нечто общее с исконно американской историей - кокусами. Такие же форумы, только в них участвуют делегаты с партийной принадлежностью. Наше вече все же более народное и менее закрытое - идеи и предложения принимали со всех уголков родины.И еще немного статистики. Получается, что один делегат будет представлять примерно четыре тысячи человек на национальном уровне. Для сравнения: в той же Америке один депутат более чем на полмиллиона жителей - да, разные масштабы, но все же. Тем и вопросов, которые уже завтра с утра поднимут участники ВНС, действительно, много. Ведь в дискуссии и споре рождается рациональное и грамотное решение, которое способно изменить жизнь целой страны.