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Завершается генеральный прогон концерта в рамках Всебелорусского народного собрания
11.02.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМасштабное шоу пройдет завтра во Дворце спорта. Кстати, это первая локация, где провели собрание в 1996 году. В концерте буквально перескажут становление Беларуси - через "Лявониху", "Беловежскую пущу" и платиновые строчки белорусских поэтов.
Главный символ шоу - Древо жизниСоединят эпохи и поколения с помощью яркого визуального контента. В программе, кроме заслуженных и народных - дебютные выступления курсантов, студентов региональных музыкальных колледжей и даже хоккеистов.
Отметим, телеверсию гала-концерта мастеров искусств покажет телеканал
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Масштабное шоу пройдет завтра во Дворце спорта. Кстати, это первая локация, где провели собрание в 1996 году. В концерте буквально перескажут становление Беларуси -...
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