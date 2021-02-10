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Главный символ шоу - Древо жизни

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершается генеральный прогон концерта в рамках Всебелорусского народного собрания Масштабное шоу пройдет завтра во Дворце спорта. Кстати, это первая локация, где провели собрание в 1996 году. В концерте буквально перескажут становление Беларуси -...

Масштабное шоу пройдет завтра во Дворце спорта. Кстати, это первая локация, где провели собрание в 1996 году. В концерте буквально перескажут становление Беларуси - через "Лявониху", "Беловежскую пущу" и платиновые строчки белорусских поэтов.Соединят эпохи и поколения с помощью яркого визуального контента. В программе, кроме заслуженных и народных - дебютные выступления курсантов, студентов региональных музыкальных колледжей и даже хоккеистов.Отметим, телеверсию гала-концерта мастеров искусств покажет телеканал. Начало в