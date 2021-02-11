«Приехал в прошлом году, успел жениться». В Минске задержали иностранца, которого разыскивал Интерполом

Источник материала: Tut.by

8 февраля в Минске задержали 32-летнего гражданина Бельгии и Турции, которого разыскивал Интерпол, сообщили в пресс-службе МВД.

В Минске мужчина скрывался от правоохранительных органов Бельгии. Он приехал в белорусскую столицу в прошлом году, за это время успел жениться на проживающей здесь россиянке.

В 2013 году суд приговорил задержанного к лишению свободы за фальшивомонетничество, вооруженное вымогательство, использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной преступной группой.

«Через три года осужденному дали возможность побыть несколько дней на свободе, и он воспользовался этим: срезал электронный браслет контроля и скрылся. В 2018 году беглеца заочно осудили в Бельгии еще к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество и подделку документов. В частности, он продал несуществующий ресторан, а также инсценировал похороны несуществующих родственников, похитив собранные для этого деньги людей. Когда же последовало разоблачение махинатора, тот разыграл уже собственные похороны», — сказано в сообщении.

Белорусским оперативникам иностранец представился дипломатом, попытался сослаться на неприкосновенность. Мужчина арестован до принятия решения по ходатайству о его выдаче.