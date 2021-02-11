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В одном из гродненских дворов вчера прорвало трубу: заснеженный перекресток превратился в каток
11.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера утром в одном из дворов на проспекте Янки Купалы в Гродно прорвало водопроводную трубу. Вода растеклась по перекрестку, смешалась со снегом. В итоге к вечеру все это замерзло. Местные жители
В течение всего дня на месте, где прорвало трубу, шли ремонтные работы. Утром сюда же приехал трактор с ковшом.
— Подошли к нему попросили убрать «кашу» из снега, на что он ответил, что у него нет такого задания. Ему сказали только очистить место, где необходимо было раскопать яму, — говорят местные жители.
Гродненцы звонили в ЖЭС, диспетчерскую службу ГУКПП «Водоканал» и в службу 115. Но к ним в течение дня никто не приехал.
— Водоканал сказал, что пришлют машину с песком. Но сразу предупредили, что выгружать его некому.
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Утром среды на проспекте Янки Купалы в Гродно прорвало водопроводную трубу. Вода растеклась по перекрестку, смешалась со снегом. В итоге к вечеру все это замерзло.
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