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В одном из гродненских дворов вчера прорвало трубу: заснеженный перекресток превратился в каток

11.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера утром в одном из дворов на проспекте Янки Купалы в Гродно прорвало водопроводную трубу. Вода растеклась по перекрестку, смешалась со снегом. В итоге к вечеру все это замерзло. Местные жители рассказали Блогу Гродно s13.ru, что с утра на месте аварии работали ремонтники, однако гололед и снежно-ледяную «кашу» не убрали.


Фото: s13.ru

В течение всего дня на месте, где прорвало трубу, шли ремонтные работы. Утром сюда же приехал трактор с ковшом.

— Подошли к нему попросили убрать «кашу» из снега, на что он ответил, что у него нет такого задания. Ему сказали только очистить место, где необходимо было раскопать яму, — говорят местные жители.


Фото: s13.ru

Гродненцы звонили в ЖЭС, диспетчерскую службу ГУКПП «Водоканал» и в службу 115. Но к ним в течение дня никто не приехал.

— Водоканал сказал, что пришлют машину с песком. Но сразу предупредили, что выгружать его некому.

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Теги: Гродно
 
 
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Утром среды на проспекте Янки Купалы в Гродно прорвало водопроводную трубу. Вода растеклась по перекрестку, смешалась со снегом. В итоге к вечеру все это замерзло.
 
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