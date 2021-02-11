В Мозыре вынесли приговор студенту, который средь бела дня бросился с ножом на спящего незнакомца

Источник материала: Tut.by

В Мозыре вынесли приговор студенту, который зарезал спящего на улице незнакомого мужчину, сообщает «Жыцце Палесся».

Напомним, в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где учился в университете. Накануне 1 сентября он, прогуливаясь по улице, заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Затем произошло необъяснимое: молодой человек подошел и неожиданно нанес ему несколько ударов ножом. Мужчина умер от внутреннего кровотечения.

После этого парень ушел в свою комнату в общежитие и уже оттуда вызвал милицию. Его задержали.

Во время следствия выяснилось, что молодой человек страдает смешанным расстройством личности, вместе с тем эксперты пришли к выводу, что он может сознавать значение своих действий и руководить ими.

Парня приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его будет наблюдать врач.