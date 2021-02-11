|
В Мозыре вынесли приговор студенту, который средь бела дня бросился с ножом на спящего незнакомца
11.02.2021 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре вынесли приговор студенту, который зарезал спящего на улице незнакомого мужчину,
Напомним, в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, где учился в университете. Накануне 1 сентября он, прогуливаясь по улице, заметил спавшего на траве незнакомого мужчину. Затем произошло необъяснимое: молодой человек подошел и неожиданно
После этого парень ушел в свою комнату в общежитие и уже оттуда вызвал милицию. Его задержали.
Во время следствия выяснилось, что молодой человек страдает смешанным расстройством личности, вместе с тем эксперты пришли к выводу, что он может сознавать значение своих действий и руководить ими.
Парня приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его будет наблюдать врач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После совершенного парень ушел в свою комнату в общежитие и уже оттуда вызвал милицию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)