Лидер КПРФ Геннадий Зюганов о роли Всебелорусского народного собрания

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Такой формат диалога по-своему уникален, отмечают зарубежные эксперты. Прямых аналогов нашего Всебелорусского народного собрания на всем постсоветском пространстве нет.

О роли народного вече с нашим телеканалом поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России: "В нынешних условиях, когда против нас ведется гибридная война, когда пытаются сломать нашу культуру, общие завоевания, когда хотят забить клин между всеми народами, чтобы приватизировать эти территории и использовать по-своему, ценность ее удваивается. Еще очень важно: сейчас в мире появились новые тенденции, и если мы их не почувствуем, не учтем в своей работе, то завтра будем чистить сапоги другим и обслуживать другие интересы. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы мы продолжили лучшие традиции наших отцов и дедов-победителей. А нам есть чем гордиться. Мы должны все понимать: в одиночку нас растопчут. Мы конкурентные, умные, сильные не нужны. А для этого надо нас посадить на санкции и продолжать душить. Вас попробовали - не получилось. Но та наглость, с которой они это реализовывали несколько месяцев, меня удивила. А порадовало, что у вас устояли все. И трудовые коллективы, и Батька проявил волю и характер, и силовики оказались преданными державе, народу и своим лучшим традициям. Но надо это будет максимально укреплять".