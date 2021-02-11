Характеристика общественных настроений жителей Беларуси

Источник материала: БT

Несомненно, в поле зрения делегатов будет два основных блока вопросов: социально-экономическое и общественно-политическое развитие. Чтобы максимально учесть мнения и настроения граждан, накануне по всей стране был проведен глобальный опрос. Масштабное исследование проводил аналитический центр EcooM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Опрошено почти 10 тысяч респондентов во всех регионах страны. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос. И сегодня специалисты озвучили первые результаты.

Так, в доверии к институтам власти белорусы отдают предпочтение Президенту. 66,5 % жителей страны ответили, что в первую очередь доверяют главе государства. Что интересно: в телефонном опросе этот показатель еще выше: 74,2 %.

Среди других институтов власти наибольший уровень доверия армии (более 69 %), церкви (около 67 %). Правительству доверяет 57 % белорусов и правоохранительным органам около 52 %. Социологи также отметили, что, по их наблюдениям, после больших политических кампаний все показатели, как правило, снижаются.

А вот отечественной оппозиции, как показал опрос, на самом деле большинство белорусов не доверяет: таких более 63 %.

И еще несколько любопытных цифр: 72,4 % белорусов не поддерживают протестные акции в стране. Отмечается также, что многие не могут назвать или путаются в лидерах.

Спрашивали белорусов и об их оценке нынешней экономической ситуации. Падение собственного материального положения отметили чуть более полусотни процентов опрошенных, и почти 30 % указали, что оно не изменилось.

При этом эксперты отмечают: данные - общемировая тенденция. Она связана в первую очередь с пандемией. Беларусь здесь не исключение. К примеру, экономика Еврозоны за последнее время рухнула на 7,5 %. Директор МВФ назвала прошлый год худшим со времен Великой депрессии. В целом, что касается исследования, аналитики отмечают: оно получилось максимально представительным. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественных настроений жителей Беларуси.

Конечно, опрос был шире и затрагивал разные стороны нашей жизни. Все собранные данные сейчас анализируются, и в ближайшее время подробные результаты будут представлены обществу.