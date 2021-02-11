Контекст ВНС. Тысячи предложений со всех уголков страны

Источник материала: БT

Такой вот срез общества. И у каждого посланника из Минска и регионов увесистый пакет предложений. Что не удивительно: люди активно высказывались на диалоговых площадках и различных молодежных форумах, так что большой разговор уж точно ожидается насыщенным.

Вероника Бута вникла в контекст масштабного события.

Тысячи предложений со всех уголков нашей страны. Белорусы к подготовке к собранию подошли более чем основательно. Не удивительно, ведь страна на пороге важных решений. И нам всем коллегиально предстоит разобраться, как Беларусь будет развиваться в ближайшие пять лет.

Планы в экономике

Планы на ближайшую пятилетку, честно говоря, у правительства очень амбициозны. Рост ВВП в 1,2 раза. Заработать на экспорте хотим более 50 млрд долларов. В полтора, а то и в два раза планируем увеличить зарплаты учителей, медиков и соцработников. Что еще экономического найдем в портфеле наших делегатов?

Развитие регионов

Предстоит пристально рассмотреть и экономики регионов. Большое внимание уделялось им и в предыдущей программе. Сделано многое, но, будем откровенны, не все. Хотя, например, только благодаря мерам поддержки юго-востока Могилевщины привлекли свыше 37 млн долларов иностранных инвестиций. Почти две с половиной тысячи человек получили новые рабочие места. Дифференцированный подход - такой принцип заложен в проекте программы 2021-2025. На будущей неделе услышат голос каждого региона.

Повышение качества жизни

Для чего все это делается? Цель одна: повышение качества жизни белорусов. И здесь каждый вкладывает в определение свои понятия. Это как счастье. Что делает нас счастливыми? Ответ у каждого свой. Так и с понятиями "благополучие", "качество". Они многогранны. Здесь и возможности создать семью, построить жилье, не променять свои духовные ценности.

Молодежная политика на высоких позициях

Это будет действительно большой разговор о нашем будущем, в том числе и с людьми, кому это будущее строить и предстоит. Потому молодежная политика как никогда на высоких позициях в предстоящей повестке. Голос здравых амбиций и смелости тоже прозвучит с трибуны. У каждого из них разные точки зрения, но конечная цель одна - сделать страну лучше. Всебелорусское собрание - это путь к народному единству.

Рывок в благополучное завтра

Впереди большая работа. И не только для делегатов. Для каждого из нас, чтобы стратегия нашего будущего не стала утопией, не была лишь тезисами на бумаге. Только вместе можно сделать рывок в благополучное завтра. Каким оно будет?

О предложениях делегатов мы рассказали, ничего не вырвав из контекста.