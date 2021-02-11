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Минчане ждут решений шестого вече

11.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Люди уверены: результаты работы станут прочным фундаментом для планирования и решения новых задач в будущей пятилетке. ВНС в эти дни, безусловно, одна из самых обсуждаемых тем. Ко Всебелорусскому народному собранию приковано внимание не только экспертов и аналитиков. Решений шестого вече ждут и простые жители нашей страны.

Чтобы услышать мнения из первых уст, на улицы города отправилась наш обозреватель Екатерина Тихомирова.

Считанные часы остаются до Всебелорусского народного собрания. Именно оно определит, как будет жить наша страна в ближайшие пять лет. Но чего ждут сами белорусы, какие проблемы их волнуют? Услышим прямо сейчас (видео).

 
 
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Люди уверены: результаты работы станут прочным фундаментом для планирования и решения новых задач в будущей пятилетке. ВНС в эти дни, безусловно, одна из самых...
 
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