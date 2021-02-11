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Портрет делегата

11.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кто же они - народные избранники? Собрали для вас портрет делегата.

Итак, почти 2400 делегатов будут участвовать в собрании. Из них более 36% - это представители женской половины.

В этот раз, кстати, немало и молодых участников - тем, кому нет и 30: таких более 6%. Самый "массовый" возраст - от 41 до 50 лет: таковых 858 человек. Да, Всебелорусское народное собрание - это хороший срез общества.

Об этом говорят и профессии участников. 30% - работники промышленности, строительства и транспорта, каждый четвертый делегат - это работник социально-культурной, сферы услуг или СМИ. Большое представительство и у органов госуправления. Еще будут делегаты от АПК, парламентарии и пенсионеры. А также силовой блок, представители частного бизнеса, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений.

 
 
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Кто же они - народные избранники? Собрали для вас портрет делегата. Итак, почти 2400 делегатов будут участвовать в собрании. Из них более 36% - это представители...
 
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