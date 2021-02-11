Дворец Республики в полной готовности к проведению VI Всебелорусского народного собрания

Источник материала: БT

Это 2 400 человек: все представители разных профессий, возрастов и социальных групп населения. Последние пять месяцев они участвовали в диалоге, обсуждая самые острые вопросы и предложения по развитию Беларуси в ближайшие 5 лет. А уже сегодня готовы вплотную представлять свое дальнейшее видение развития страны.

Дворец Республики также в полной готовности. Так как делегатам предстоит работать, не выходя из дворца более 12 часов, организаторы позаботились обо всем.

Александр Смирнов знает лучше о всех нюансах и главных организационных моментах всенародного форума.

Выбор Дворца Республики для проведения Всебелорусского народного собрания очевиден. Помимо удобного расположения в центре города и инфраструктура самого здания позволяет максимально комфортно обеспечить работу делегатов ВНС.

Сразу открою небольшой секрет: организаторы подготовили резервные входы, но основной центральный. Все делегаты будут проходить через центральный - регистрироваться и двигаться в зал. Для удобства у каждого региона свое время прибытия и своя цветовая гамма. Везде расположены схемы рассадки в зале, а в фойе вот такие цветные подсказки.

Еще по пути на рабочую площадку (то есть в зал) делегатов ВНС ожидает много интересного. В двух словах: на втором этаже расположился выставочный павильон - своеобразная ВДНХ, только в компактном масштабе. Условно пять тематических зон, каждая посвящена достижениям в определенной тематике: промышленность, спорт, искусство, культура и наука. Во всех направлениях объективно у Беларуси есть успехи, есть чем гордиться. Ну и, думаю, эта выставка позволит еще больше настроиться на рабочий режим и плодотворно провести два дня в столице.

Надо отметить, что масса работы предстоит и коллегам. Только на обеспечение прямых трансляций и выездной студии для работы здесь, внутри Дворца Республики, будет задействовано от Национальной государственной телерадиокомпании около ста человек. В работу запущены две передвижные телевизионные станции - "Рагнеда" и "Яніна".

Здесь же будут работать выездные студии. К слову, аналогичные павильоны разместили и наши коллеги с других телеканалов. Всего же на Всебелорусском народном собрании аккредитовано около 370 журналистов, они представляют самые различные СМИ. Из разных стран, к примеру, из Китая и Японии. Я же рекомендую зрителям провести информационный день на нашем канале. Оставайтесь на первой кнопке. Самая свежая и актуальная информация, а также мнения и аналитика прозвучат у нас в эфире.