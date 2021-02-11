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Хорошая новость для туристов: экотропа на болоте Ельня станет длиннее более чем на километр

11.02.2021 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экологическая тропа на болоте Ельня, длина которой сейчас 1,5 км, прирастет еще более чем на 1 км — укладку мостков уже начали, сообщают «Витебские вести».


Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Семь лет назад на болоте Ельня в Миорском районе построили экологическую тропу — благодаря гранту Европейской технической помощи и ПРООН.

Это самый облегченный для туристов вариант путешествия по болоту. Экотропа — четырехслойный деревянный настил длиной 1532 метра. Снизу два слоя досок из осины, а сверху — поперечный брус и еще один настил из дуба. По нему можно идти даже в кроссовках — ноги не промочишь.

Ширина настила — 1,5 метра, и благодаря этому им могут пользоваться люди с инвалидностью.

Вскоре экологическая тропа прирастет еще более чем на километр по сильно переувлажненному участку суши. Укладку мостков уже начало предприятие «Капиталдревпродукт», которое строило первый участок экотропы.

Экологическая тропа — не единственная возможность посетить болото. Также можно пройтись по нему на болотоступах со стороны деревни Суховержье. Это специальные конструкции, похожие на лыжи, которые надевают на ноги. Есть здесь и болотоходы. На них ездят вокруг болота и по настилам, по самому болоту — это не очень хорошо для экологии.

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Экотропа - самый облегченный для туристов вариант путешествия по болоту.
 
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