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В Могилеве за сбыт психотропов «взяли» 16-летнего подростка
11.02.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержали 16-летнего подростка — его подозревают в сбыте психотропов. Об этом
При себе, а также в тайниках у него обнаружили и изъяли 26 свертков с веществом белого цвета общим весом 14,5 гр. Эксперты установили, что это особо опасный психотроп альфа-PVP.
По сведениям оперативников, парень два месяца «работал» с интернет-магазином, который распространял наркотики и психотропы на территории Могилева и области.
Возбуждено уголовное дело.
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Парень, говорят в милиции, два месяца «работал» с интернет-магазином, который распространял наркотики и психотропы на территории Могилева и области.
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