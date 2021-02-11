В Могилеве за сбыт психотропов «взяли» 16-летнего подростка

Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали 16-летнего подростка — его подозревают в сбыте психотропов. Об этом сообщает «Вестник Могилева».

При себе, а также в тайниках у него обнаружили и изъяли 26 свертков с веществом белого цвета общим весом 14,5 гр. Эксперты установили, что это особо опасный психотроп альфа-PVP.

По сведениям оперативников, парень два месяца «работал» с интернет-магазином, который распространял наркотики и психотропы на территории Могилева и области.

Возбуждено уголовное дело.