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В Могилеве за сбыт психотропов «взяли» 16-летнего подростка

11.02.2021 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали 16-летнего подростка — его подозревают в сбыте психотропов. Об этом сообщает «Вестник Могилева».

При себе, а также в тайниках у него обнаружили и изъяли 26 свертков с веществом белого цвета общим весом 14,5 гр. Эксперты установили, что это особо опасный психотроп альфа-PVP.

По сведениям оперативников, парень два месяца «работал» с интернет-магазином, который распространял наркотики и психотропы на территории Могилева и области.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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Парень, говорят в милиции, два месяца «работал» с интернет-магазином, который распространял наркотики и психотропы на территории Могилева и области.
 
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