СМИ: Юлия Навальная уехала из России в Германию

Появилась информация, что Юлия Навальная, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, уехала из России в Германию с частным визитом. Адвокаты Навальной отъед подзащитной не подтвердили. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на официальные круги.

«По информации Spiegel Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте. В Берлине говорят о частном визите в Германию», - пишет издание.

По прилету во Франкфурт-на-Майне, когда другие пассажиры уже прошли погранконтроль, Юлия по неизвестной причине оставалась в транзитной зоне, рассказал один из пассажиров того же рейса из аэропорта Домодедово РИА Новости.

Позже несколько пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу из аэропорта. Другие детали не известны.

Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова (учредитель ФБК – Фонда борьбы с коррупцией) заявила, что не владеет информацией об отъезде Юлии из России.

«Я не знаю, мне она не сообщала», — прокомментировала Полякова.

Другая защитница Навальной Светлана Давыдова также не располагает сведениями о перемещении подзащитной.

«У меня нет такой информации», - цитирует Давыдову ТАСС.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не в курсе отъезда Юлии из России.

В немецком кабмине и авиакомпании Lufthansa отказались комментировать вылет Навальной из РФ.

Навального судят второй волны раз

Оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Германии на паспортном контроле 18 января. В России с 23 января проходят акции протеста в поддержку арестованного Навального.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный. Суд рассматривал ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

5 февраля снова начался суд над Навальным – на этот раз по делу о клевете, где потерпевшим выступает ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко.

Дело возбуждено из-за комментария Навального в телеграм-канале под роликом, рекламирующим изменения в Конституции РФ, в котором снимался ветеран.