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СМИ: Юлия Навальная уехала из России в Германию
11.02.2021 09:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Появилась информация, что Юлия Навальная, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, уехала из России в Германию с частным визитом. Адвокаты Навальной отъед подзащитной не подтвердили. Об этом
«По информации Spiegel Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте. В Берлине говорят о частном визите в Германию», - пишет издание.
По прилету во Франкфурт-на-Майне, когда другие пассажиры уже прошли погранконтроль, Юлия по неизвестной причине оставалась в транзитной зоне,
Позже несколько пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу из аэропорта. Другие детали не известны.
Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова (учредитель ФБК – Фонда борьбы с коррупцией) заявила, что не владеет информацией об отъезде Юлии из России.
«Я не знаю, мне она не сообщала», — прокомментировала Полякова.
Другая защитница Навальной Светлана Давыдова также не располагает сведениями о перемещении подзащитной.
«У меня нет такой информации», -
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не в курсе отъезда Юлии из России.
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Появилась информация, что Юлия Навальная, супруга российского оппозиционера Алексея Навального, уехала из России в Германию с частным визитом. Адвокаты Навальной...
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