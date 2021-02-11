Глава КГБ: пик протестов в Беларуси пройден

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Ситуация в стране стабилизирована, но внешние силы предпринимают попытки по ее дестабилизации, об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

"Ситуация стабилизировалась, пик протестов пройден", - заявил глава КГБ журналистам в четверг в кулуарах Всебелорусского народного собрания.

"(…) ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет. Но мы отмечаем одновременно, что заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше. Но мы оцениваем, что они не приведут к тем результатам, к которым они стремятся", - подчеркнул Тертель.

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В настоящее время протестная активность в стране стала ниже.