«Циничное изображение в виде аиста». В Гродно начали судить девушку, которая рисовала на остановках

Источник материала: Tut.by

В суде Гродненского района началось рассмотрение уголовного дело в отношении двух жителей Скиделя — Кристины Полтовец и Андрея Апанасовича. Их обвиняют по статье 341 УК РБ — «Осквернение сооружений и порча имущества», сообщают гродненские правозащитники.



Фото: harodniaspring.org

Судья — Анна Чилеко, гособвинитель — прокурор Марина Терешко.

В деле около 20 эпизодов. По материалам дела, начиная с конца августа и до 21 декабря прошлого года художница Кристина Полтовец в разных местах Скиделя, а также на остановках и мостах Гродненского района, в деревнях Саволевка, Бируличи, Суховляны, Обухово, Озеры оставляла рисунки. Никаких агрессивных призывов или ненормативной лексики она не использовала. Напротив, художница даже зарисовывала рядом нецензурные слова.

На объекты девушка выезжала поздно вечером на велосипеде и рисовала аистов , девушек с БЧБ-волосами, герб «Погоня», БЧБ-елочки, портрет Романа Бондаренко, а также оставляла надписи: «Далучайся!», «Я выхожу», «Жыве Беларусь».

Осенью и зимой Кристину на места, где появлялись рисунки, иногда подвозил на своей машине второй обвиняемый — Андрей Апанасович. Так, в декабре они совершили три совместные поездки. При этом мужчина не помогал рисовать.

Двум обвиняемым насчитали 596 рублей 21 копейку ущерба — это затраты коммунальников. Деньги Кристина и Андрей уже выплатили.



Фото: скрин с видео

В первый день судебных заседаний прошел опрос обвиняемых. Также прокурор долго зачитывала эпизоды дела с характеристиками, например, такими: «циничное изображение в виде аиста», «чем существенно снизила эстетические характеристики стены забора».