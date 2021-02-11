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Популярный белорусский телеграм-канал провел свой опрос. В нем поучаствовали почти 97 тысяч пользователей
11.02.2021 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как только Александр Лукашенко объявил о проведении «масштабного социсследования», популярный белорусский телеграм-канал
На вопрос «Как по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?» 85% пользователей считают, что она развивается в «неправильном направлении». Что Беларусь идет верным курсом, считают 6% опрошенных, затруднились ответить 8%.
58% участников опроса отметили, что доверяют Координационному совету, доверяют Лукашенко в этом опросе — менее 0,5%, скорее доверяют — 1%.
Отрицательно к акциям протеста, проходящим после президентских выборов в августе, относится 1%. Поддерживают — 87%, скорее поддерживают, чем не поддерживают 11%, и 1% не смогли сформулировать свое мнение. Еще раз подчеркнем, что опрос проводился в телеграм-канале, критически относящемся к действующей власти, поэтому говорить о репрезентативной выборке не приходится.
91% считает не обоснованными действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций.
На вопрос «Как вы относитесь к публичному использованию бело-красно-белого флага?» 87% заявили, что положительно, «скорее положительно» — 8%, с безразличием — 4%, «отрицательно» — 1%.
Утвердительно на вопрос «Как вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства?» ответили только 2% проголосовавших, «скорее соответствует» — 6%, «трудно сказать определенно» — 6%, «скорее не соответствует» — 22%, и о том, что «не соответствует» заявили 64% пользователей.
В том, что в Беларуси за прошедший год существенно ухудшилась экономическая ситуация, уверены 87% пользователей. Что ситуация «немного ухудшилась», считают 10%. Тех, кто не смог определиться с ответом, или считает, что ситуация «улучшилась», «не изменилась» — по 1%.
Со всеми результатами интернет-опроса вы можете ознакомиться
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Популярный белорусский телеграм-канал провел свой опрос. В нем поучаствовали почти 97 тысяч пользователей
Как только Александр Лукашенко объявил о проведении «масштабного социсследования», один из популярных белорусских телеграм-каналов провел свое. Вот его...
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