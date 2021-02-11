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Популярный белорусский телеграм-канал провел свой опрос. В нем поучаствовали почти 97 тысяч пользователей

11.02.2021 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как только Александр Лукашенко объявил о проведении «масштабного социсследования», популярный белорусский телеграм-канал МотолькоПомоги провел свой опрос среди интернет-пользователей. Причем вопросы в анкете были те же, что и в анкете официального социологического исследования.

Отметим, что проведенное исследование не является социологическим опросом, а представляет всего лишь опрос интернет-пользователей. Выборка не является репрезентативной. Но поскольку в этом опросе приняли участие 96 816 человек, мы решили опубликовать его результаты.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вопрос «Как по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?» 85% пользователей считают, что она развивается в «неправильном направлении». Что Беларусь идет верным курсом, считают 6% опрошенных, затруднились ответить 8%.

58% участников опроса отметили, что доверяют Координационному совету, доверяют Лукашенко в этом опросе — менее 0,5%, скорее доверяют — 1%.

Отрицательно к акциям протеста, проходящим после президентских выборов в августе, относится 1%. Поддерживают — 87%, скорее поддерживают, чем не поддерживают 11%, и 1% не смогли сформулировать свое мнение. Еще раз подчеркнем, что опрос проводился в телеграм-канале, критически относящемся к действующей власти, поэтому говорить о репрезентативной выборке не приходится.

91% считает не обоснованными действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций.

На вопрос «Как вы относитесь к публичному использованию бело-красно-белого флага?» 87% заявили, что положительно, «скорее положительно» — 8%, с безразличием — 4%, «отрицательно» — 1%.

Утвердительно на вопрос «Как вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства?» ответили только 2% проголосовавших, «скорее соответствует» — 6%, «трудно сказать определенно» — 6%, «скорее не соответствует» — 22%, и о том, что «не соответствует» заявили 64% пользователей.

В том, что в Беларуси за прошедший год существенно ухудшилась экономическая ситуация, уверены 87% пользователей. Что ситуация «немного ухудшилась», считают 10%. Тех, кто не смог определиться с ответом, или считает, что ситуация «улучшилась», «не изменилась» — по 1%.

Со всеми результатами интернет-опроса вы можете ознакомиться тут.

Накануне были представлены результаты «масштабного социсследования», его провел аналитический центр Ecoom совместно с фондом «Украинская политика». Кратко о результатах: уровень доверия Александру Лукашенко 66,5%; 56% доверяют Всебелорусскому народному собранию; протестные акции не поддерживают 72,4% опрошенных, 75,9% респондентов сказали, что они негативно воздействуют на качество жизни.

 
 
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Как только Александр Лукашенко объявил о проведении «масштабного социсследования», один из популярных белорусских телеграм-каналов провел свое. Вот его...
 
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