Минобразования хочет совместить школьные экзамены с ЦТ в ближайшее время

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев ― Sputnik. Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании в ближайшее время, заявил в кулуарах шестого Всебелорусского народного собрания министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется давно, он поднимался на многих диалоговых площадках.

"Мы провели социсследование, где подавляющее большинство и учащихся, и родителей, и преподавателей поддержали такую систему. Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ", - сказал глава ведомства.

По его словам, вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определенное время - возможно, год или два.

"Я думаю, что ВНС, обсудив основные направления программы социально-экономического развития, где в области образования ставится главный приоритет - развитие человеческого потенциала, внесет определенные коррективы, и мы на совещании у главы государства примем решение с учетом всех интересов", - отметил Карпенко.

Ранее министр заявлял, что до 1 апреля будут установлены цифры приема в белорусские вузы. По его словам, в этом году вступительная кампания останется без изменений, единственное новшество - пересмотр подходов по целевому набору.

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