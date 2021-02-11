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Минобразования хочет совместить школьные экзамены с ЦТ в ближайшее время
11.02.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев ― Sputnik. Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании в ближайшее время, заявил в кулуарах шестого Всебелорусского народного собрания министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется давно, он поднимался на многих диалоговых площадках.
"Мы провели социсследование, где подавляющее большинство и учащихся, и родителей, и преподавателей поддержали такую систему. Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ", - сказал глава ведомства.
По его словам, вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определенное время - возможно, год или два.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Ранее министр заявлял, что до 1 апреля будут установлены цифры приема в белорусские вузы. По его словам, в этом году вступительная кампания останется без изменений, единственное новшество - пересмотр подходов по целевому набору.
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Некоторые новшества в сфере белорусского образования собираются обсудить на Всебелорусском народном собрании, они должны будут помогать абитуриентам, чтобы те...
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