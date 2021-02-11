Елена Богдан и Игорь Карпенко в гостях выездной студии АТН

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Нельзя экономить на здоровье, а еще образовании. Именно эти две сферы как никакие другие формируют то, что принято называть благополучием людей. Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции в топ стран по уровню образованности населения и доступности медицинской помощи.

И это обязывает не только эти позиции сохранять, но и достигать новые. Вопросов в сфере здравоохранения и образования хватает.

И наиболее острые адресуем гостям нашей выездной студии во Дворце Республики. С нами на связи корреспондент АТН Александр Хоровец.