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Елена Богдан и Игорь Карпенко в гостях выездной студии АТН
11.02.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нельзя экономить на здоровье, а еще образовании. Именно эти две сферы как никакие другие формируют то, что принято называть благополучием людей. Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции в топ стран по уровню образованности населения и доступности медицинской помощи.
И это обязывает не только эти позиции сохранять, но и достигать новые. Вопросов в сфере здравоохранения и образования хватает.
И наиболее острые адресуем гостям нашей выездной студии во Дворце Республики. С нами на связи корреспондент АТН Александр Хоровец.
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Нельзя экономить на здоровье, а еще образовании. Именно эти две сферы как никакие другие формируют то, что принято называть благополучием людей. Беларусь стабильно...
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