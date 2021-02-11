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Делегаты ВНС возложили венки и цветы к монументу Победы в знак благодарности за мирное небо
11.02.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Начался этот день для делегатов VI Всебелорусского народного собрания с события знакового и торжественного. И несмотря на зимнее утро с очень теплого момента.
Отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной, еще раз вспомнить о военном подвиге тех, кто защищал нашу Родину. Венки и цветы к монументу Победы как благодарность за сегодняшнее мирное небо над головой.
То непростое время герои войны сумели пройти благодаря тому, что были объединены одной целью. Будучи в единстве, уверены делегаты, и сегодня можно преодолеть любые трудности и преграды.
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Начался этот день для делегатов VI Всебелорусского народного собрания с события знакового и торжественного. И несмотря на зимнее утро с очень теплого момента. ...
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