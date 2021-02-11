На аккредитацию на ВНС заявлено более 470 представителей белорусских СМИ и около 30 зарубежных

Источник материала: БT

К нам присоединяется наш коллега Александр Смирнов. Так как делегатам предстоит работать, не выходя из дворца более 12 часов, организаторы позаботились обо всем. Это же касается и журналистов, а также всех тех, кто так или иначе задействован на форуме.

Регистрация делегатов VI Всебелорусского народного собрания идет полным ходом. Я думаю, вам хорошо видно, что за окном скопилась небольшая очередь, но это временно - прибытие каждой области четко регламентировано: это сделано и для комфорта участников, и для удобства организаторов форума. Отметим, что первыми сегодня прибыли представители Гомельской области еще до 8 часов утра.

Я думаю, вы заметили: за окном сегодня погода не располагает к длительным поездкам, потому очевидно правильным было решение привезти делегатов в Минск еще накануне.

Достаточно многолюдно и на втором этаже Дворца Республики - здесь расположился выставочный павильон. Каждая из пяти тематических зон посвящена успехам в определенной сфере. А за последние 5 лет достигнуто многое.

Конечно же, освещать такое значимое событие, как VI Всебелорусское народное собрание будет огромная армия журналистов. Об этом поговорим с нашим гостем - одним из организаторов форума Алексеем Цыбулько.



Я же от себя добавлю, что только моих коллег из Агентства теленовостей во Дворце Республики работает более трех десятков. Поэтому качественный телевизионный контент нашим зрителям обеспечен. На прямых трансляциях задействованы две передвижные телевизионные станции – "Рогнеда" и "Янина". Актуальные мнения и аналитика также прозвучат в нашем эфире. А до начала мероприятия остается менее двух часов. Вскоре распахнутся двери Большого зала Дворца Республики для делегатов и участников ВНС. Скажу, что оформление главной сцены организаторы держат пока в тайне. Конечно, нам уже удалось заглянуть в закулисье: это выглядит впечатляюще. А наши зрители смогут увидеть все своими глазами с момента прямой трансляции форума. Ждать осталось недолго.