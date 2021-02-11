Студия Агентства теленовостей во Дворце Республики сегодня ждет много гостей

Источник материала: БT

Меньше двух часов остается до начала всенародного форума. Во Дворце Республики все готово к встрече делегатов и гостей. На связь выходят наши коллеги Светлана Лукьянюк и Александр Хоровец.

Наша студия сегодня ждет много гостей. Это чиновники, политологи, экономисты, депутаты. Все те, кто принимает участие в большом диалоге и кто после будет работать по принятым решениям. У нас все готово. Команда режиссеров, операторов, звукорежиссеров и осветителей. И, конечно, журналистов.

Первое включение уже через считанные минуты. Нам важно услышать разные мнения со всех уголков Беларуси, ведь спорные вопросы есть во всех сферах. Многим нужен не просто свежий взгляд, а перезагрузка. Обсудим самое важное вместе в нашей выездной студии на "Беларусь 1".