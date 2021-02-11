Инструменты для комфортной работы. Ревизия портфеля делегата ВНС

Источник материала: БT

Пожалуй, в топ самых обсуждаемых тем перед собранием вошел "Портфель делегата". Речь не о предварительном пакете документов или даже наполнении Программы социально-экономического развития. А в прямом смысле о традиционном подарке, который получает каждый участник ВНС. Арсенал для работы обсудили многие СМИ и телеграм-каналы. И стали теряться в догадках: нет ли потайного кармана, где запрятаны дорогие презенты?

Наша съемочная группа лично арендовала портфель, чтобы провести его ревизию. Что окажется в руках делегата, увидела Лидия Заблоцкая.

Независимо от того, какую профессиональную ячейку представляет делегат - бизнес, культуру или сельское хозяйство, подготовка к ВНС была у всех примерно одинаковой. Собраться с мыслями, сформулировать свою личную повестку, продумать вопросы и быть готовым плодотворно провести ближайшие два дня. Все важное должно быть и в голове, и фактически в руках. Потому традиционный портфель попал к делегатам за несколько дней до форума. Чтобы каждый смог сделать пометки - такое домашнее задание по желанию.

Внутри все инструменты для комфортной работы на собрании. Предлагаем убедиться. Нашей съемочной группе удалось заполучить этот аксессуар на несколько минут, чтобы провести ревизию. Не муляж, а уже собственность делегата из Минска.

Итак, в этом году участников народного вече украсили скромностью, как сказали сами организаторы. Сам же портфель, кстати, пошили по спецзаказу на крупнейшей в Беларуси фабрике кожгалантерейных изделий. Выглядит достаточно универсально, так что точно войдет в ежедневный гардероб.

Новинка - антиковидный комплект. Увы, и в этот раз без масок и антисептиков не обойтись. Все же на собрании будут работать 2 700 делегатов. Это полная заполняемость Большого зала. Но меры осторожности никто не отменяет. Потому антисептик обещает 100-процентную защиту и масок сразу несколько. Все как доктор прописал.

Брошюра с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Тот самый план действий, который конспективно изложили эксперты. Именно над этими положениями ближайшие два дня будут вести дискуссии. В электронном формате это 50 листов, но в напечатанной версии все же удобнее ориентироваться.

А чтобы сразу вносить личные правки - практичная канцелярия: блокнот и ручки. Органайзер больше ассоциируется с сувениром. Сюда каждый пометит основные тезисы, можно пользоваться ближайший год как минимум.

Как видите, в потайных карманах мы не нашли планшета, часов и микроволновок.

В самом же портфеле сразу несколько функций. Работает как пропуск в дополнение к бейджу. И как аксессуар добавляет в образ серьезности и - что важно - объединяет, независимо, откуда делегат и какой он профессии. Но все же самое главное - идеи, находящиеся в этом портфеле. Озвученные непременно учтут.