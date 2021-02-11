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Ю. Крупнов: Надо объединять усилия, чтобы в рамках Союзного государства развивать льняную отрасль

11.02.2021 10:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ВНС - пожалуй, лучшая диалоговая площадка для власти, народа и представителей бизнеса. Так комментируют наше событие зарубежные эксперты. Например, совместный с Россией проект по развитию льняной отрасли. У Беларуси здесь не только огромный опыт, но и большие возможности. И нам надо объединять усилия, чтобы вместе в рамках Союзного государства развивать это направление, считает российский политик и общественный деятель Юрий Крупнов.

Юрий Крупнов, политический и общественный деятель России, председатель "Движения развития": "Шестое ВНС, шестая пятилетка, и это очень важно, потому что от того, что экономически будет запланировано и осуществлено в ближайшую пятилетку, на самом деле это база для решения и всех политических проблем. Не будет экономики, что будет в стране? Какой суверенитет? Никакого. Вот, в частности, я смотрю, что ожидается обсуждать. Для меня очень важно обеспечение Беларуси собственным льносырьем.

Давайте будем честными, это практически единственный льнокомбинат, который остался на постсоветском пространстве - это замечательный, выдающийся Оршанский льнокомбинат, модернизированный, абсолютно мирового уровня, имеющий представительство более чем в 40 странах, это транснациональная корпорация.

Но без сырья, без того, чтобы правильно производить это сырье в нужном качестве и объеме, конечно, даже Оршанский льнокомбинат чуть-чуть подвисает в воздухе. Поэтому эта тема первостепенна или второстепенна? А ведь это не менее десятка льнозаводов, сельские территории, это валюта и так далее. Поэтому я лично ожидаю очень богатые, содержательные дискуссии".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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ВНС - пожалуй, лучшая диалоговая площадка для власти, народа и представителей бизнеса. Так комментируют наше событие зарубежные эксперты. Например, совместный с...
 
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