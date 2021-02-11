Один делегат ВНС будет представлять примерно 4 тысячи человек на национальном уровне

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В чем солидарны все участники - это, пожалуй, принести пользу стране. Не остаться безучастным, а внести свой вклад в развитие. Каждый по отдельности вроде бы знает, как заставить двигаться социально-экономический локомотив в современных реалиях сложной мировой экономической ситуации.

Но очевидно, что диалог назрел. И он будет масштабным. Такая дискуссионная площадка проходит раз в пять лет. Ожиданиями от форума накануне мы поинтересовались у экспертного сообщества, в том числе разных стран и самих белорусов. Ведь народное вече затронет и в целом Программу развития Беларуси на пять лет, обсудят и политические изменения, о которых так много говорят и где больше всего инсинуаций.

Белорусы сами определят, какой будет наша дальнейшая жизнь. Палитру мнений собрал Алексей Волков.

Если с исходными данными все понятно: площадка, количество делегатов и остальное, то как быть с ожиданиями экспертов и людей? Ведь в народное вече заложен именно механизм обратной связи и непрямой демократии. На собрании представлены самые разные слои населения, что позволяет сделать одну крайне важную вещь: не происходит политизации экономических и социальных вопросов, каждый участник приходит со своим мнением и своим же портфелем предложений из города или региона.

От разговоров о политике делегаты тоже не уйдут. Изменения в Конституции, союзные отношения с Москвой и внутренняя повестка Беларуси - вопросы важные, тем более что ВНС прошел проверку на прочность и в медийном поле, где его пытались и сорвать, и угрожать участникам.

Однако столпом выделяется Программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Ведь что важно для белоруса в экономике? Плотность собственного кошелька, а значит благополучие семьи.

Эксперты посчитали: к 2025 году подъем ВВП на 21,5 % и рост доходов населения на 20 пунктов. Цифры, уверяют, реальные, а не с кондачка. Намерены этого достигать в том числе и за счет экспорта - более 50 миллиардов долларов через 60 месяцев.

Наверняка делегаты поднимут тему регионов. Это тоже предусмотрено в Программе развития. В обойме документа особое место областным центрам и небольшим городам. Вопрос актуален еще со времен СССР - остановить отток населения в столицу.

Кстати, у формата ВНС есть нечто общее с исконно американской историей - кокусами. Такие же форумы, только в них участвуют делегаты с партийной принадлежностью. Наше вече все же более народное и менее закрытое - идеи и предложения принимали со всех уголков Родины.

И еще немного статистики. Получается, что один делегат будет представлять примерно 4 тысячи человек на национальном уровне.