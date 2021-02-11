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Развитие и совершенствование страны - это в первую очередь улучшение качества жизни в регионах. Тут в помощь идут инновации, обновление производств и расширение географии экспортных поставок. Все взаимосвязано, а что поможет сделать жизнь здесь еще приятнее и комфортнее? Это, конечно же, строительство жилья, развитие инфраструктуры, поддержка многодетных семей. Тогда альтернативу и искать не нужно.

Сильные регионы - как одно из направлений Программы социально-экономического развития страны до 2025 года. Все детали узнаем у Антона Малюты.

Региональная политика будет направлена на повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, которые находятся за пределами столицы и областных центров. К каждому региону - свой подход и свои меры поддержки.

Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск…

Локомотивами регионального развития станут крупные города с населением более 80 тысяч человек - всего их 11. Там появятся по 2-3 новых производства, не имеющих аналогов в республике. Вообще, по новому предприятию предлагается создать в каждом районе. С участием малого и среднего бизнеса.

В регионах с учетом потенциала каждой конкретной территории заработают 13 кластеров. Сферы действительно перспективные - здесь и IT (таких объектов будет сразу два), также фармацевтика, нефтехимия, и традиционные машиностроение, и льноводство.

250 резидентов к 2025 году

Особое внимание - городам-спутникам и особым экономическим зонам. Здесь выделяется "Великий камень". Через 5 лет количество резидентов парка возрастет до 250! А также появится мультимодальный железнодорожный грузовой хаб.

А в отстающих регионах ставку сделают на привлечение инвестиций, для этого расширят полномочия местной власти. Продолжат развивать чернобыльские территории. Как результат - там появятся новые рабочие места.

Более 1 миллиарда рублей инвестиций

Так, к примеру, особый статус юго-востока Могилевской области действует уже более 5 лет. Результаты налицо: за это время направлено более 1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал.

Напомним, главная цель - по уровню и качеству жизни регионы не должны ничем уступать столице.