Директор школы Марина Адащик: Образованный специалист особенно востребован в глубинке

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О том, как закрепиться в регионах, не понаслышке знает наш следующий делегат. Директор Щучинской школы №1 Марина Адащик уверена: образование - лучшее вложение. И образованный специалист сегодня особенно востребован в глубинке. Вот ее видение (видео).