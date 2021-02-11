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Директор школы Марина Адащик: Образованный специалист особенно востребован в глубинке
11.02.2021 10:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О том, как закрепиться в регионах, не понаслышке знает наш следующий делегат. Директор Щучинской школы №1 Марина Адащик уверена: образование - лучшее вложение. И образованный специалист сегодня особенно востребован в глубинке. Вот ее видение (видео).
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О том, как закрепиться в регионах, не понаслышке знает наш следующий делегат. Директор Щучинской школы №1 Марина Адащик уверена: образование - лучшее вложение. И...
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