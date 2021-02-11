К. Молчанов: ВНС - институт демократии и народовластия в стране

Источник материала: БT

В VI Всебелорусском народном собрании участие примут представители абсолютно всех слоев общества, в том числе - представители оппозиционных взглядов. По мнению известного украинского политолога Кирилла Молчанова, всебелорусский форум является главным демократическим механизмом по налаживанию диалога с оппонентами власти.

Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики: "Я думаю, это правильный путь, потому что он, наверно, будет сшивать общество изнутри, когда будут представлены как и консервативных взглядов общественные лидеры, так и неолиберальных. В таком аспекте вероятно трактовать как институт демократии и народовластия в стране. Это может стать механизмом, который сможет погасить те протестные настроения, которые были в прошлом году. Как таковая острая фаза протестов закончилась, даже, наверно, выдохлась. Власть смогла условно разделить протестующих на умеренных и радикальных, радикальные были вынуждены или оказаться в местах не столь отдаленных, или выехать за границу, а с умеренными протестующими можно садиться за стол переговоров и включать их в это белорусское собрание".