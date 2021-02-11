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Огромное стадо зубров вышло к деревне в Осиповичском районе
11.02.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стадо зубров подошло вплотную к деревне Жорновка Осиповичского района. Видео этого снял подписчик «
В Осиповичском районе зубры проживают свободно. Эта популяция насчитывает около полутысячи животных, они обитают на площади в более 60 тыс. гектаров.
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Животные вели себя мирно.
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