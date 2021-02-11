Огромное стадо зубров вышло к деревне в Осиповичском районе

Источник материала: Tut.by

Стадо зубров подошло вплотную к деревне Жорновка Осиповичского района. Видео этого снял подписчик « ЧП Беларусь ». Животные вели себя мирно.

В Осиповичском районе зубры проживают свободно. Эта популяция насчитывает около полутысячи животных, они обитают на площади в более 60 тыс. гектаров.