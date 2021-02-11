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Читатели: движение по части проспекта Независимости ограничено
11.02.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщали, что часть проспекта Независимости перекрыта: от станции метро «Академия наук» в сторону центра. Официальной информации по этому поводу нет.Около 10.20 появились сообщения о читателей о перекрытии центральной части проспекта Независимости, начиная от Академии наук.
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Приложения по работе общественного транспорта показывают, что автобусы и маршрутки по проспекту Независимости пускают, похоже, ограничения коснулись только личных авто.
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Позже появилась информация от очевидцев, что автомобили от «Академии наук» к центру все-таки начали пропускать.
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Читатели сообщают, что часть проспекта Независимости перекрыта: от станции метро «Академия наук» в сторону центра.
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