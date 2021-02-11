Читатели: движение по части проспекта Независимости ограничено

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщали, что часть проспекта Независимости перекрыта: от станции метро «Академия наук» в сторону центра. Официальной информации по этому поводу нет.

Около 10.20 появились сообщения о читателей о перекрытии центральной части проспекта Независимости, начиная от Академии наук.

Во Дворце республики сегодня проходит Всебелорусское народное собрание. Накануне милиция предупреждала , что в дни мероприятия (11 и 12 февраля) в Минске возможны кратковременные ограничения движения.

Приложения по работе общественного транспорта показывают, что автобусы и маршрутки по проспекту Независимости пускают, похоже, ограничения коснулись только личных авто.

Сервис «Яндекс.Пробки» пока не показывает напряженной обстановки в городе, оценивая заторы всего в два балла.

Позже появилась информация от очевидцев, что автомобили от «Академии наук» к центру все-таки начали пропускать.



Фото: читатель TUT.BY