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Кубраков: сегодня можно смело и спокойно ходить по Минску

11.02.2021 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Информация о том, что пик протестов в Беларуси пройден, подтверждается, заявил глава МВД генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.

То, что ситуация в стране стабилизирована, видят все, не только спецслужбы, сообщил Кубраков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Беларусь в кулуарах Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Простые граждане заметили, что сегодня уже можно смело и спокойно ходить по городу Минску, нет людей, которые перекрывают (дорожное) движение, движение для пешеходов)", - отметил глава МВД.

Вместе с тем, сегодня, по словам Кубракова, в минскую милицию поступило семь сообщений о "минировании" объектов, накануне – восемь.

"Провокации в этом и заключаются (поступает ложная информация о "минированиях" – Sputnik). Люди, находясь далеко за пределами Республики Беларусь, пытаются внести какую-то сумятицу, неудобства для людей, которые приехали (на ВНС – Sputnik)", - заявил глава МВД журналистам.

Всплеска протестов не будет

Кубраков также сказал, что спецслужбы не ожидают всплеска протестной активности на улице, когда станет теплее.

"Не ожидаем, но мы готовы к тому. Вы видите, что в интернете появились снова призывы выходить на улицы. Готовы к пресечению любых противоправных действий, со стороны в том числе и людей, которые нарушают закон по вопросам несанкционированных массовых мероприятий ", - подчеркнул он.

Ранее на ВНС глава КГБ Иван Тертель сообщил, что пик протестов в Беларуси пройден, однако внешние силы предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в стране.

После выборов президента 9 августа 2020 года, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, в стране начались массовые протестные акции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В настоящее время протестная активность в стране стала ниже.

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Теги: Минск
 
 
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Глава МВД подтвердил затухание протестной активности в Беларуси и прокомментировал призывы выходить на улицы, которые снова появились в интернете.
 
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