«Мы сами будем хозяевами и руководителями». Гомельский военком предложил создать «свой белорусский интернет»

Источник материала: Tut.by

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов предлагает сделать в Беларуси свой собственный интернет, который будет контролировать государство. Эту идею он озвучил газете «Гомельские ведомости» перед тем, как отправился на ВНС.



Фото: «Флагшток»

«Постоянно развиваются разные фейсбуки, всякие тик-токи и телеграмм-каналы. А где мы на этом поле? Мы должны обязательно там присутствовать. Возможно, нас забанят. Ограничат доступ. Но пока мы не будем заявлять о себе громко, явно и открыто, мне кажется, ничего у нас не получится. Для этого следует развивать наш Белнет или что-то подобное. На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями. Можем кого-то ограничивать с призывами, кого-то наоборот — продвигать. Создавать такую диалоговую площадку, руководить которой будет государство», — поделился идеей Кривоносов.

Андрею Кривоносову 53 года. Родился в Гомеле. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, после два с половиной года служил в Полоцком разведбатальоне, а с 1991 года — в военкоматах Гомельщины. Военный комиссариат области возглавляет 8 лет. С 2014 года — депутат Гомельского областного Совета депутатов.

Широкую известность не только среди призывников и военных Андрей Кривоносов обрел этим летом, когда активно выступал на митингах за Лукашенко и защищал заводы Гомельщины от забастовок. С утра военком приходил к проходным «Гомсельмаша», а уже вечером ехал на бастующий Жлобинский БМЗ, где планировалось выступление Марии Колесниковой. Кривоносову кричали «Уходи!», но он не ушел. а по БТ показали, что народ прогонял не его, а Колесникову.

Позже в интервью TUT.BY Кривоносов рассказал, что посещал митинги за свои деньги и в свой отпуск.