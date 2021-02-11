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Милиция забрала прямо с рабочего места завлита Могоблдрамтеатра
11.02.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На рабочем месте задержана завлит Могилевского областного драматического театра Ольга Семченко. Об этом
Причина ее задержания пока неизвестна, есть предположение, что претензии силовиков могут быть связаны с белыми и красными вытинанками на окнах рабочего кабинета девушки.
Осенью 2020 года Ольгу
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Осенью 2020 года Ольгу Семченко не раз судили за участие в акциях протестов.
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