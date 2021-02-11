Милиция забрала прямо с рабочего места завлита Могоблдрамтеатра

Источник материала: Tut.by

На рабочем месте задержана завлит Могилевского областного драматического театра Ольга Семченко. Об этом сообщают местные правозащитники.



Ольга после одного из судов по 23.34 КоАП осенью 2020 года.

Причина ее задержания пока неизвестна, есть предположение, что претензии силовиков могут быть связаны с белыми и красными вытинанками на окнах рабочего кабинета девушки.

Осенью 2020 года Ольгу не раз судили за участие в акциях протестов.