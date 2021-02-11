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Школьные экзамены совместят с некоторыми «элементами вступительной кампании». Но на это нужно время

11.02.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании в ближайшее время, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы провели социсследование, где подавляющее большинство и учащихся, и родителей, и преподавателей поддержали такую систему. Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ, — сказал Карпенко.

По его словам, вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определенное время — возможно, год или два.

— Я думаю, что ВНС, обсудив основные направления программы социально-экономического развития, где в области образования ставится главный приоритет — развитие человеческого потенциала, внесет определенные коррективы, и мы на совещании у главы государства примем решение с учетом всех интересов, — отметил Карпенко.

 
 
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Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании в ближайшее время, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
 
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