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Гости инфоканала Валерий Гончаров и Дмитрий Роговцов поделились мнением о будущем нашей страны

11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И мы вновь переносимся в нашу мобильную студию во Дворце Республики.  Вижу, что к нашему коллеге Александру Хоровцу присоединились новые собеседники. Рассказывает Александр Хоровец.

О будущем нашей страны поговорим с директором Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерием Гончаровым и деканом факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени Кулешова Дмитрием Роговцовым. 

Доброго дня. Валерий Валерьевич, накануне Всебелорусского народного собрания в нашей стране проводилось масштабное социологическое исследование. Его результаты сегодня бурно обсуждают, особенно в  интернете. Если говорить об отдельных аспектах, то   нашему Президенту доверяют 66,5 % жителей страны. Что интересно:  в телефонном опросе этот показатель еще выше – 74,2 %. О чем этот показатель говорит? 

В то же время почти 65 % белорусов говорят, что экономическая ситуация ухудшилась. Дмитрий Александрович, что необходимо предпринять в государстве, чтобы в ближайшей пятилетке благосостояние наших граждан увеличивалось?

А если говорить с высоты Национальной академии наук, какие современные научные подходы должны еще более эффективно заставить работать нашу экономику? 

За счет чего мы можем увеличить емкость внутреннего рынка? 

В Программе социально-экономического развития предполагается расширить полномочия местной власти? А что это даст? 

Слоган Всебелорусского народного собрания "Единство! Развитие! Независимость!". Дмитрий Александрович, по работе Вы постоянно находитесь в молодежной среде, присутствовали на многих диалоговых площадках. А какие идеи в регионах студенты предлагают реализовать в ближайшие пять лет? 

Спасибо, Валерий Валерьевич и Дмитрий Александрович. Режиссеры мне подсказывают: до начала Всебелорусского народного собрания остаются считанные минуты. Мы с коллегами будем внимательно следить за выступлениями делегатов. Ну а еще более яркую палитру мнений и, конечно же,  эмоций от экспертов и делегатов мы услышим сразу после окончания первой части пленарного заседания. 

 
 
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И мы вновь переносимся в нашу мобильную студию во Дворце Республики.  Вижу, что к нашему коллеге Александру Хоровцу присоединились новые собеседники. Рассказывает...
 
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