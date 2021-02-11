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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гости инфоканала Валерий Гончаров и Дмитрий Роговцов поделились мнением о будущем нашей страны И мы вновь переносимся в нашу мобильную студию во Дворце Республики. Вижу, что к нашему коллеге Александру Хоровцу присоединились новые собеседники. Рассказывает...

И мы вновь переносимся в нашу мобильную студию во Дворце Республики. Вижу, что к нашему коллеге Александру Хоровцу присоединились новые собеседники. РассказываетО будущем нашей страны поговорим с директором Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерием Гончаровым и деканом факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени Кулешова Дмитрием Роговцовым.Доброго дня. Валерий Валерьевич, накануне Всебелорусского народного собрания в нашей стране проводилось масштабное социологическое исследование. Его результаты сегодня бурно обсуждают, особенно в интернете. Если говорить об отдельных аспектах, то нашему Президенту доверяют 66,5 % жителей страны. Что интересно: в телефонном опросе этот показатель еще выше – 74,2 %. О чем этот показатель говорит?В то же время почти 65 % белорусов говорят, что экономическая ситуация ухудшилась. Дмитрий Александрович, что необходимо предпринять в государстве, чтобы в ближайшей пятилетке благосостояние наших граждан увеличивалось?А если говорить с высоты Национальной академии наук, какие современные научные подходы должны еще более эффективно заставить работать нашу экономику?За счет чего мы можем увеличить емкость внутреннего рынка?В Программе социально-экономического развития предполагается расширить полномочия местной власти? А что это даст?Слоган Всебелорусского народного собрания "Единство! Развитие! Независимость!". Дмитрий Александрович, по работе Вы постоянно находитесь в молодежной среде, присутствовали на многих диалоговых площадках. А какие идеи в регионах студенты предлагают реализовать в ближайшие пять лет?Спасибо, Валерий Валерьевич и Дмитрий Александрович. Режиссеры мне подсказывают: до начала Всебелорусского народного собрания остаются считанные минуты. Мы с коллегами будем внимательно следить за выступлениями делегатов. Ну а еще более яркую палитру мнений и, конечно же, эмоций от экспертов и делегатов мы услышим сразу после окончания первой части пленарного заседания.