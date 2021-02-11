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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнения белорусов о том, каким видят они развитие своих населенных пунктов Учесть все пожелания по развитию экономики, медицины, строительства жилья, поддержке семей, улучшению инфраструктуры и условий жизни людей. При этом небольшие...

Учесть все пожелания по развитию экономики, медицины, строительства жилья, поддержке семей, улучшению инфраструктуры и условий жизни людей. При этом небольшие города и сёла, на этом также акцент, не должны отставать от областных центров.Мнения белорусов о том, каким видят они развитие своих населенных пунктов