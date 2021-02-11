|
Мнения белорусов о том, каким видят они развитие своих населенных пунктов
11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчесть все пожелания по развитию экономики, медицины, строительства жилья, поддержке семей, улучшению инфраструктуры и условий жизни людей. При этом небольшие города и сёла, на этом также акцент, не должны отставать от областных центров.
Мнения белорусов о том, каким видят они развитие своих населенных пунктов (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учесть все пожелания по развитию экономики, медицины, строительства жилья, поддержке семей, улучшению инфраструктуры и условий жизни людей. При этом небольшие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)