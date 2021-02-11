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М. Чаплыга: Язык улиц взаимопониманию не способствует
11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСодержательные дискуссии - это примета цивилизованного диалога. И такие дискуссии оживленно и масштабно велись в рамках диалоговых площадок по всей стране.
И на них был слышен голос каждого, на них рождались те самые инициативы и предложения по дальнейшему развитию государства. А вот язык улиц, по убеждению известного украинского политического консультанта Михаила Чаплыги, взаимопониманию не способствует.
Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина): "Это цивилизованный диалог, он не лучший, он просто цивилизованный, потому что форма майданной демократии - это XVI век. Майданная демократия - это демократия орущего меньшинства на площади, больше ничего. В современном мире действуют совершенно другими способами. Конституционный диалог, где есть возможность выступить представителям, потому что мы должны понимать вес голоса каждого, - это современный мир, современные коммуникации и демократия. В цивилизованном диалоге нужно понимать, что люди, которые берут в нем участие, являются представителями той или иной профессии, представителями того или иного класса, представителями образованными, они специалисты, понимают смысл и цену каждого слова".
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Содержательные дискуссии - это примета цивилизованного диалога. И такие дискуссии оживленно и масштабно велись в рамках диалоговых площадок по всей стране. И...
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