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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М. Чаплыга: Язык улиц взаимопониманию не способствует Содержательные дискуссии - это примета цивилизованного диалога. И такие дискуссии оживленно и масштабно велись в рамках диалоговых площадок по всей стране. И...

Содержательные дискуссии - это примета цивилизованного диалога. И такие дискуссии оживленно и масштабно велись в рамках диалоговых площадок по всей стране.И на них был слышен голос каждого, на них рождались те самые инициативы и предложения по дальнейшему развитию государства. А вот язык улиц, по убеждению известного украинского политического консультанта Михаила Чаплыги, взаимопониманию не способствует.