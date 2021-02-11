Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как делегаты оценивают подготовку и саму форму VI Всебелорусского народного собрания В прямом эфире мы получаем свежие мнения делегатов и гостей. Как раз сейчас они общаются и знакомятся с экспозицией во Дворце Республики. Вот как они оценивают...

В прямом эфире мы получаем свежие мнения делегатов и гостей. Как раз сейчас они общаются и знакомятся с экспозицией во Дворце Республики. Вот как они оценивают подготовку, саму форму собрания. И, конечно, инициативы. Давайте послушаем прямо сейчас.