|
Как делегаты оценивают подготовку и саму форму VI Всебелорусского народного собрания
11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ прямом эфире мы получаем свежие мнения делегатов и гостей. Как раз сейчас они общаются и знакомятся с экспозицией во Дворце Республики. Вот как они оценивают подготовку, саму форму собрания. И, конечно, инициативы. Давайте послушаем прямо сейчас.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Усе ж такі, калі мы кажам пра тое, каб паказаць цалкам усе сацыяльныя групы, то такі Усебеларускі сход павінен быць. З улікам той сітуацыі, праз якую мы прайшлі, праз тыя цяжкія выпрабаванні мінулага года. Я лічу, што гэта не састарэла, і гэта вельмі важны, лёсаносны сход. Без усялякіх перабольшванняу. Мы павінны вызначыцца, як будзе развівацца краіна, якія формы палітычнай мадэрнізацыі для сябе, а не для таго, каб камусьці спадабацца за перыметрам. Мы павінны вырашыць і адказаць на фундаментальныя пытанні, у тым ліку і звязанныя з нашым нацыянальным быццём, нацыянальная ідэяй. Мы адказваем на тры фундаментальныя пытанні: хто мы, на што мы можам спадзявацца і як мы будзем развівацца".
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я абсолютно четко понимаю, какая это значимая веха в истории нашей страны. Самое главное, что мы ставим действительно планы на будущее. И очень здорово, что вот тогда, когда мы будем разрабатывать эти планы, когда мы будем смотреть, куда нам двигаться, присутствуют люди всех профессий, всех слоев общества, всех территорий нашей страны. И очень здорово, что не только наши планы, не только задачи, которые нами будут поставлены, разъедутся по всей стране, дойдут до каждого уголка нашей страны, очень здорово, что передаст настроение праздника, настроение единства и настроение того, что мы все можем вместе".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прямом эфире мы получаем свежие мнения делегатов и гостей. Как раз сейчас они общаются и знакомятся с экспозицией во Дворце Республики. Вот как они оценивают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)