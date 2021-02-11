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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О развитии ключевых производств в следующей пятилетке В каком ключе развиваться будет наша промышленность, диктует и время, и глобальные тренды, а еще – конкуренция. Ведь мало произвести хорошее (это мы точно умеем),...

В каком ключе развиваться будет наша промышленность, диктует и время, и глобальные тренды, а еще – конкуренция. Ведь мало произвести хорошее (это мы точно умеем), важно предложить востребованный товар и лучше, чем у конкурента.И здесь как никогда актуален один из приоритетов "Интеллектуальная страна" - ставка на инновации и новые технологии в производстве. 5 проектов будущего с инвестициями в 2 миллиарда долларов - такие амбициозные планы предстоит воплотить в жизнь. Среди перспективных сфер - медицина, робототехника, электротранспорт, умные технологии в городском хозяйстве.О развитии ключевых производств в следующей пятилетке -Главная задача для промышленности - трансформация в конкурентоспособный комплекс, который оперативно реагирует на мировую конъюнктуру и потребности внутреннего рынка. Целевой ориентир – увеличение производительности труда в 1,3 раза.На повестке - импортозамещение. Но обязательно рациональное! Речь более чем о двухстах видах продукции. Из них порядка 25 - принципиально новые для республики. Например, электрогрузовики или карьерные самосвалы на батареях.Ставка будет сделана на переработку своего - отечественного сырья. Это актуально для деревообработки, легкой и пищевой промышленности. Еще один тренд - на экологию! Ему следуем благодаря БелАЭС. Откроем и новые отрасли: роботехнику и биоиндустрию.Еще одно направление - модернизация и открытие новых производств с оптимизацией энергоемких процессов. Создадут и первую госкорпорацию, в нее войдут около 30 предприятий сельхозмашиностроения.Во главе угла - "умное производство". Целевой ориентир - ежегодное снижение затрат на полтора-два процента. Над этим предстоит серьезно поработать.И, конечно, ни в коем случае нельзя потерять в качестве. "Сделано в Беларуси" - этот бренд должен укрепиться еще прочнее!