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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нужны ли такие большие собрания в современном обществе? Ответят гости инфоканала Светлана Горваль, Леонид Заяц и Вадим Гигин У нас очередная возможность в прямом эфире пообщаться с делегатами Всебелорусского народного собрания. Во Дворце Республики работает наша выездная студия, и на...

У нас очередная возможность в прямом эфире пообщаться с делегатами Всебелорусского народного собрания. Во Дворце Республики работает наша выездная студия, и на связь выходитДобрый день, коллеги! Сразу скажу, в холле второго этажа, где работает наша студия, уже собирается много приглашенных и делегатов. Первыми, конечно, подъезжают регионы. Всебелорусское народное собрание во Дворце Республики. Представители и госорганов, и депутаты, бизнесмены да и просто известные люди в своих городах. Те, кто будет представлять на большом диалоге в столице интересы своих соседей, друзей и родственников. Ведь решаться будут как глобальные проблемы, ориентиры развития во всех отраслях, так и житейские, например, что же такое счастливая семья. Нужны ли такие большие собрания в современном обществе? И сложно ли найти консенсус, когда в зале 2 700 делегатов и приглашенных?Спросим сейчас об этом у гостей нашей студии.Важна и нужна ли такая форма диалога в современном обществе, как собрание? Как услышать здесь каждого?ВНС - это и оценка сделанного. Что можно положить, на ваш взгляд, в белорусскую копилку?Насколько белорусскому обществу важен диалог именно сейчас? Слушать и слышать?Всебелорусское народное собрание же шестое в Беларуси. Много критики звучит, смогут ли делегаты озвучивать альтернативную точку зрения?На каждом собрании свои приоритеты. Слоган нынешнего ВНС "Единство! Развитие! Независимость!". Насколько важна сейчас консолидация?Готов ли парламент слышать новые предложения из разных сфер? И менять правовую базу? Ведь мы говорим: важно, чтобы в центре внимания был человек. Видите ли вы его за стенами парламента?Ответы на какие вопросы важны для вас? И для Беларуси? Что вас больше всего волнует?