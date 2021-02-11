История Всебелорусского народного собрания. Главные цитаты и лица

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Небольшой экскурс. Впервые идея обсуждения с народом стратегии и тактики развития была воплощена в октябре 1996 года. Тогда наша страна столкнулась с серьезными вызовами.

Люди старшего поколения хорошо помнят и рост внешнего госдолга, и дефицит бюджета, и талоны, и, конечно же, сумасшедшую инфляцию. После того как удалось преодолеть глубочайшую яму, стало понятно: такой консолидированный формат народного форума в суверенной истории Беларуси закрепится надолго.

Итак, история белорусского народного вече длиной в десятки лет. Главные цитаты и лица рассмотрим прямо сейчас.



Важнейшая форма народовластия и высшая - демократии. Все это о Всебелорусском народном собрании.

Кто собирается?



Представители белорусского правительства и других ветвей власти, руководители и труженики предприятий, деятели науки, образования, культуры, бизнеса, здравоохранения. Это форум представителей всех регионов страны и социально-экономических сфер жизни. Иными словами, формируется детальный срез всех слоев общества. В современной истории собрание проводилось пять раз. Предстоящее станет шестым. Что обсуждается? Важнейшие государственные вопросы: от масштабных реформ до программ по ключевым отраслям. Чтобы понять, как это работает, обратимся к истории.





Какой выбрать курс развития?



Итог - первая в истории независимой Беларуси пятилетняя программа социально-экономического развития. Делегаты поддержали также инициативу главы государства - внести изменения и дополнения в Конституцию.Второе Всебелорусское народное собрание состоялось под лозунгом "За сильную и процветающую Беларусь". К этому моменту за пять лет ВВП вырос на 36%. Вверх пошел экспорт. А промышленные гиганты встали на новые рельсы!





А. Лукашенко: Государство для народа

А. Лукашенко: ВНС надо сделать конституционным органом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:







"Как повысить жизненный уровень людей, не допустить массовой безработицы" (1996 г.).





"Мы это время шли от жизни. И правильно определили приоритеты. Вы все их знаете. Это экспорт, это жилье, это продовольствие" (2001 г.).





"Обустройство наших городов и поселков. Обеспечение их жителей рабочими местами. Уровень бытового комфорта населения, особенно на селе. Ассортимент доступных товаров, возможности для интересного отдыха. Все это и многое другое требует значительного улучшения" (2006 г.).





"Созданное трудом народа надо защитить, и мы это сделаем" (2010 г.).





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так История Всебелорусского народного собрания. Главные цитаты и лица Небольшой экскурс. Впервые идея обсуждения с народом стратегии и тактики развития была воплощена в октябре 1996 года. Тогда наша страна столкнулась с серьезными...

Путь выбирает народ! Обсудить с белорусским народом стратегию и тактику развития страны президент впервые предложил в октябре 1996-го. Государство в те годы еще лихорадило после распада Союза: сумасшедшая инфляция, промышленные гиганты без заказов и костры в зимних цехах, дефицит госбюджета... Какой выбрать курс развития молодого суверенного государства - вот важнейший вопрос. И путь выбирает народ! Именно такой посыл - с самого первого форума.Почти пять тысяч человек в тот день решили, что стране нужно активно работать на экспорт, зарабатывая валюту на развитие Беларуси, в том числе и на агропромышленный комплекс (сильный еще со времен Союза).Дальнейшим приоритетом названо решение жилищной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. Именно тогда появился тезис "белорусская экономическая модель", хотя скептиков у нее было много.К марту 2006-го делегатам было что обсудить. И не только из проблемных вопросов. Но и реальных успехов. ВВП вырос более чем на 43%. Президент требует перевести экономику на инновационные рельсы, а в рыночной экономике учитывать и госинтересы. И главный тезис - "Все для народа, все во имя народа".Через пять лет напряженной борьбы за новое качество белорусской продукции, за рынки сбыта и собственное место под солнцем белорусы решили на народном вече в следующей пятилетке сделать ставку на улучшение качества жизни населения. Думали - как повысить рождаемость, и чтобы жили белорусы долго. Как укрепить здоровье каждого и повысить уровень образования?В пятилетний план прописали возведение доступного жилья. А властям была поручена глобальная модернизация экономики и создание импортозамещающих производств. Юбилейное Всебелорусское народное собрание обновило лозунг "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!". И каким станет новый масштабный народный форум - узнаем уже скоро. Идет активная подготовка. Есть предложения. Свою инициативу озвучил на уходящей неделе Александр Лукашенко.Из анализа задач, их выполнения легко можно проследить, как развивалась страна и что было в приоритетах. Судите сами - по главным тезисам от первого лица.