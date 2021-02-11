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Г. Зюганов: Необходим широкий диалог различных политических сил и учет опыта, который накопили

11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным за рубежом. Интерес к народному вече проявило беспрецедентно высокое количество иностранных гостей. В их числе и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот какими мыслями он поделился с нашим телеканалом.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России: "Вы великолепно работаете в патриотическом воспитании, вы многое сделали для развития машиностроения, классные трактора, машины, комбайны, автобусы. Для нас очень важно готовить молодежь. Я настаиваю на том, чтобы мы открыли все двери научных учреждений, вузов для тех, кто желает учиться в России. На мой взгляд, это надо приветствовать. Те, кто у вас поехал в ту же Польшу, некоторые приехали с мозгами, повернутыми не в пользу истории и вашего народа, а в пользу дяди Сэма и глобализации. Для вас это трагедия, развалят все, приватизируют, растащат. Не поддавайтесь. Ну и по линии союза КПРФ мы всегда вас поддерживали. Я бы максимально продумал создание широкого народного блока, который бы помогал вам реализовывать современную политику. Для этого необходим широкий диалог различных политических сил и учет опыта, который накопили, и мы готовы максимально вам в этом помочь и посодействовать".


Смотрите также:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов о роли Всебелорусского народного собрания

 
 
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Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным за рубежом. Интерес к народному вече проявило беспрецедентно высокое количество иностранных...
 
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