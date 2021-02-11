|
Ожидания депутатов от VI Всебелорусского народного собрания
11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Форум объединил разные взгляды и мнения насчет будущего страны. Это очевидно. Собранию предшествовала большая работа. Например, с избирателями в округах активно работали депутаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум объединил разные взгляды и мнения насчет будущего страны. Это очевидно. Собранию предшествовала большая работа. Например, с избирателями в округах активно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)