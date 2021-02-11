Алексей Авдонин о сути формата Всебелорусского народного собрания

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К нам в студии присоединился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Предлагаю поговорить о сути формата Всебелорусского народного собрания. Мы часто слышим о том, что это высшая форма народовластия, при которой право голоса есть у каждого делегата.