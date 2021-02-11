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Ожидания белорусов от народного собрания

11.02.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У выступающих на народном вече - большая ответственность за будущее каждого белоруса. Поэтому здесь и ветеранские организации, и молодежь, бизнесмены, педагоги, промышленники, аграрии, строители - все те, кто активен и у кого есть идеи, как дальше развивать страну. Пока делегаты собирают воедино мысли перед выступлениями, предлагаю послушать из первых уст, чего же от народного собрания ждут сами белорусы.

"Меня волнуют такие вопросы, как социальные гарантии, которые обеспечены государством для нас, для молодых людей, для молодых специалистов. Кроме того, это льготы на жилищные условия, то есть - то, что волнует сегодня каждую молодую семью, то, что волнует каждого молодого человека".

"Любое стимулирование рождаемости второго, первого, третьего ребенка - это всегда благо для государства и для каждого гражданина. Поэтому какими бы способами ни происходило стимулирование рождаемости, это все равно принесет новых людей, которые создадут будущее для нас, для нашей экономики и, безусловно, продолжат успешное развитие нашей страны".

"Мне бы хотелось, чтобы в программе развития страны на пятилетку особое внимание было вопросу образования. У нас в Бобруйске 217 тысяч населения, очень много молодежи, и хотелось бы, чтобы столичные вузы, университеты открывали у нас в Бобруйске свои филиалы, чтобы наши дети получали на месте высшее образование".

"Я уверена, что будут все услышаны. Наверное, этот год был такой тяжелый для каждого из нас. И каждый пересмотрел вокруг себя людей, обстановку. И я понимаю, что, наверное, самое важное для нас сейчас, особенно для жителей провинции, когда мы привыкли жить спокойно и размеренно, самое главное для нас - это мир и спокойствие".


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У выступающих на народном вече - большая ответственность за будущее каждого белоруса. Поэтому здесь и ветеранские организации, и молодежь, бизнесмены, педагоги,...
 
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