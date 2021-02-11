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В минском торговом центре необычная акция: можно обменять подарки своих бывших на презенты для себя
11.02.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Избавиться от вещей бывших и обменять их на подарки себе любимым предлагает торгово-развлекательный центр Galleria Minsk. Рассказываем, как и когда это сделать.
С 11 по 14 февраля Galleria Minsk предлагает обменять вещи, которые остались после расставания со второй половинкой, на приятные подарки для себя.
В торговом центре будет работать пункт приема ненужных подарков. Одежда, книги, бижутерия, плюшевые игрушки — такие вещи примут на вечное хранение. Акция не только станет своеобразной терапией, способом избавиться от неприятных воспоминаний, но также принесет пользу обществу. Вся одежда пойдет в благотворительный проект KaliLaska, которые уже много лет дает вторую жизнь выброшенным вещам.
Взамен за хорошее дело одинокие, но счастливые минчане получат сертификат на кофе или сертификат на 10 минут в виртуальной реальности.
За самый нелепый подарок, оставленный в пункте приема, можно получить сертификат на 100 рублей.
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Избавиться от вещей бывших и обменять их на подарки себе любимым предлагает торгово-развлекательный центр Galleria Minsk. Рассказываем, как и когда это сделать.
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