В минском торговом центре необычная акция: можно обменять подарки своих бывших на презенты для себя

Источник материала: Tut.by

Избавиться от вещей бывших и обменять их на подарки себе любимым предлагает торгово-развлекательный центр Galleria Minsk. Рассказываем, как и когда это сделать.



Фото: Reuters

С 11 по 14 февраля Galleria Minsk предлагает обменять вещи, которые остались после расставания со второй половинкой, на приятные подарки для себя.

В торговом центре будет работать пункт приема ненужных подарков. Одежда, книги, бижутерия, плюшевые игрушки — такие вещи примут на вечное хранение. Акция не только станет своеобразной терапией, способом избавиться от неприятных воспоминаний, но также принесет пользу обществу. Вся одежда пойдет в благотворительный проект KaliLaska, которые уже много лет дает вторую жизнь выброшенным вещам.

Взамен за хорошее дело одинокие, но счастливые минчане получат сертификат на кофе или сертификат на 10 минут в виртуальной реальности.

За самый нелепый подарок, оставленный в пункте приема, можно получить сертификат на 100 рублей.