ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В минском торговом центре необычная акция: можно обменять подарки своих бывших на презенты для себя

11.02.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Избавиться от вещей бывших и обменять их на подарки себе любимым предлагает торгово-развлекательный центр Galleria Minsk. Рассказываем, как и когда это сделать.


Фото: Reuters

С 11 по 14 февраля Galleria Minsk предлагает обменять вещи, которые остались после расставания со второй половинкой, на приятные подарки для себя.

В торговом центре будет работать пункт приема ненужных подарков. Одежда, книги, бижутерия, плюшевые игрушки — такие вещи примут на вечное хранение. Акция не только станет своеобразной терапией, способом избавиться от неприятных воспоминаний, но также принесет пользу обществу. Вся одежда пойдет в благотворительный проект KaliLaska, которые уже много лет дает вторую жизнь выброшенным вещам.

Взамен за хорошее дело одинокие, но счастливые минчане получат сертификат на кофе или сертификат на 10 минут в виртуальной реальности.

За самый нелепый подарок, оставленный в пункте приема, можно получить сертификат на 100 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избавиться от вещей бывших и обменять их на подарки себе любимым предлагает торгово-развлекательный центр Galleria Minsk. Рассказываем, как и когда это сделать.
 
Новости дня
Новости общества
 
В пятницу снова оранжевый: сильный порывистый ветер и снежные заносы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by