В пятницу снова оранжевый: сильный порывистый ветер и снежные заносы

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупредили, что в пятницу по республике ожидается сильный порывистый ветер. По востоку страны — метель и снежные заносы. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В пятницу, 12 февраля, по востоку республики ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью по востоку, утром и днем на большей части территории — усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Сильный ветер прогнозируется также на большей части территории Минской области — до 15−20 м/с. В Минске будет чуть поспокойнее — до 15−18 м/с.

Сложные погодные условия регистрируются в стране уже несколько дней. В Минске некоторые дворы и улицы до сих пор не расчищены от снега.