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В пятницу снова оранжевый: сильный порывистый ветер и снежные заносы
11.02.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупредили, что в пятницу по республике ожидается сильный порывистый ветер. По востоку страны — метель и снежные заносы. Объявлен оранжевый уровень опасности.
В пятницу, 12 февраля, по востоку республики ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью по востоку, утром и днем на большей части территории — усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Сильный ветер прогнозируется также на большей части территории Минской области — до 15−20 м/с. В Минске будет чуть поспокойнее — до 15−18 м/с.
Сложные погодные условия регистрируются в стране уже несколько дней. В Минске некоторые дворы и улицы до сих пор не расчищены от снега.
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Сильный ветер прогнозируется также на большей части территории Минской области - до 15−20 м/с. В Минске будет чуть поспокойнее - до 15−18 м/с.
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