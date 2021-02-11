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«Прах развеяли там, где пес любил гулять». История Сергея, который кремирует домашних животных

11.02.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергей кремирует домашних животных почти 8 лет. В 2013 году у мужчины умерла собака. То, как ее пришлось хоронить, ему не понравилось: общая могила в бетонном колодце. И здесь возникла идея — открыть свое небольшое предприятие по кремации домашних животных. Зимой за месяц Сергей сжигает до 50 умерших домашних питомцев. По словам мужчины, его работа — это еще и быть немного психологом. Часто одинокие люди часами рассказывают истории о своих умерших любимцах — и мужчина терпеливо их выслушивает. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где рассказывает о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где рассказывает о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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