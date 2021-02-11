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На парней, написавших на памятнике «циничные и оскорбительные» слова «Уходи» и «Жыве Беларусь», завели дело
11.02.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале 2021-го милиция нашла парней, которые в августе 2020-го в сквере поселка Домачево Брестского района краской написали несколько слов на памятнике Ленину. Об этом
Надписи на постаменте — в видео, распространенном МВД, можно прочесть, например, «Уходи», «3%», «Перемен» и «Жыве Беларусь» — милиция назвала «циничными и оскорбительными словами».
Помимо надписей, на монументе также была закреплена «лента с незарегистрированной символикой», сообщает милиция.
В отношении пятерых парней в возрасте от 17 до 19 лет возбудили уголовное дело за хулиганство.
Ранее парни к уголовной ответственности не привлекались.
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На парней, написавших на памятнике «циничные и оскорбительные» слова «Уходи» и «Жыве Беларусь», завели дело
В феврале 2021-го милиция нашла парней, которые в августе 2020-го в сквере поселка Домачево Брестского района краской написали несколько слов на памятнике Ленину.
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