На парней, написавших на памятнике «циничные и оскорбительные» слова «Уходи» и «Жыве Беларусь», завели дело

Источник материала: Tut.by

В феврале 2021-го милиция нашла парней, которые в августе 2020-го в сквере поселка Домачево Брестского района краской написали несколько слов на памятнике Ленину. Об этом сообщает МВД.

Надписи на постаменте — в видео, распространенном МВД, можно прочесть, например, «Уходи», «3%», «Перемен» и «Жыве Беларусь» — милиция назвала «циничными и оскорбительными словами».

Помимо надписей, на монументе также была закреплена «лента с незарегистрированной символикой», сообщает милиция.

В отношении пятерых парней в возрасте от 17 до 19 лет возбудили уголовное дело за хулиганство.

Ранее парни к уголовной ответственности не привлекались.