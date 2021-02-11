Гродно снова приготовиться: идет новый циклон, будет ветрено и снежно

Источник материала: Tut.by

На Гродненскую область снова надвигается циклон. В ближайшие дни в регионе снова будут снег и гололедица. Столбики термометров ближайшей ночью опустятся до -17°C, днем — до -14°C, сообщает «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Спецтехника в Гродно по-прежнему работает в усиленном режиме и в сопровождении ГАИ. Коммунальники просят с пониманием отнестись к таким колоннам, уступать дорогу и не парковать автомобили у обочин, поскольку это сильно усложняет движение спецтехники. Тем более что в ближайшие дни погоду в Гродненской области будет формировать ветряная тыловая часть очередного циклона. Он движется из Украины на центральные части России. Снова будет снег и гололедица.

— Ожидается преобладание облачной погоды. На большой части региона пройдут кратковременные осадки в виде снега, днем — слабая метель. Ветер северный 6−11 м/с. Утром и днем на большей части территории области порывы будут до 15−18 м/с. В ближайшее время температура воздуха ночью −13…18°C градусов, днем –10...15°C, — рассказала инженер-синоптик филиала «Гроднооблгидромет» Елена Иванова.

Спасатели и синоптики обращают внимание на сосульки и наледи на крышах зданий. Их должны убирать коммунальники, но с таким объемом последствий циклонов оперативно справиться достаточно сложно. Однако гродненцы вправе оставить заявку на устранение сосулек на портале 115.бел, чтобы специалисты знали, где именно нужна их помощь.

Кстати, за нарушение сроков очистки дорог от снега в Гродненской области привлечены к ответственности 27 должностных лиц.